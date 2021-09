FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS RAISES CRANSWICK TO 'EQUAL WEIGHT' ('UNDERWEIGHT') -TARGET 3500(3200)P - BARCLAYS RAISES FERGUSON PRICE TARGET TO 11500 (10000) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG RAISES DS SMITH PRICE TARGET TO 505 (500) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES FERGUSON PRICE TARGET TO 10000 (9500) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES MONDI PLC PRICE TARGET TO 1865 (1790) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES NEXT FIFTEEN COMMUNICATIONS TARGET TO 1350 (1270) P - 'BUY' - DAVY INITIATES ASOS WITH 'NEUTRAL' - TARGET 2600 PENCE - DEUTSCHE BANK RAISES IAG TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 260 (225) PENCE - GOLDMAN CUTS VIRGIN MONEY TO 'SELL' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 195 (210) PENCE - GOLDMAN RAISES BARCLAYS PRICE TARGET TO 275 (270) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES LLOYDS TO 'NEUTRAL' (SELL) - PRICE TARGET 49 (45) PENCE - GOLDMAN RAISES NATWEST PRICE TARGET TO 315 (305) PENCE - 'BUY' - HSBC RAISES BLUE PRISM TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 1520 (1700) PENCE - JEFFERIES CUTS BIOPHARMA CREDIT TO 'HOLD' ('BUY') - JEFFERIES CUTS SYNTHOMER PRICE TARGET TO 685 (715) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES INITIATES ENERGEAN WITH 'BUY' - TARGET 1090 PENCE - JEFFERIES RAISES CLOSE BROTHERS PRICE TARGET TO 1610 (1500) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES HALMA PRICE TARGET TO 2435 (2155) PENCE - 'UNDERPERFORM' - JPMORGAN CUTS ITM POWER TO 'NEUTRAL' ('OVERWEIGHT') - TARGET 500 PENCE - LIBERUM CUTS ANGLO AMERICAN PRICE TARGET TO 2730 (3000) PENCE - 'HOLD' - LIBERUM CUTS BHP GROUP PRICE TARGET TO 1730 (1900) PENCE - 'SELL' - LIBERUM CUTS FERREXPO PRICE TARGET TO 505 (550) PENCE - 'BUY' - LIBERUM CUTS RIO TINTO PRICE TARGET TO 4160 (4300) PENCE - 'SELL' - LIBERUM RAISES AG BARR PRICE TARGET TO 655 (625) PENCE - 'BUY' - LIBERUM RAISES CENTAMIN PRICE TARGET TO 88 (82) PENCE - 'SELL' - LIBERUM RAISES GEM DIAMONDS PRICE TARGET TO 110 (100) PENCE - 'BUY' - LIBERUM RAISES GEMFIELDS RESOURCES PRICE TARGET TO 20 (16) PENCE - 'BUY' - LIBERUM RAISES GLENCORE PRICE TARGET TO 415 (370) PENCE - 'BUY' - MORGAN STANLEY CUTS ANGLO AMERICAN TARGET TO 3160 (3220) PENCE - 'EQUAL-WEIGHT' - MORGAN STANLEY CUTS ANTOFAGASTA TARGET TO 1140 (1230) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - MORGAN STANLEY CUTS CENTAMIN PRICE TARGET TO 100 (110) PENCE - 'EQUAL-WEIGHT' - MORGAN STANLEY CUTS EVRAZ PRICE TARGET TO 650 (680) PENCE - 'OVERWEIGHT' - MORGAN STANLEY CUTS FRESNILLO PLC TARGET TO 850 (890) PENCE - 'EQUAL-WEIGHT' - MORGAN STANLEY CUTS POLYMETAL TARGET TO 1400 (1520) PENCE - 'EQUAL-WEIGHT' - MORGAN STANLEY CUTS RIO TINTO PRICE TARGET TO 5010 (5410) PENCE - 'EQUAL-WEIGHT' - MORGAN STANLEY RAISES GLENCORE PRICE TARGET TO 430 (360) PENCE - 'OVERWEIGHT' - RBC CUTS CENTRAL ASIA METALS PRICE TARGET TO 240 (285) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC CUTS RIO TINTO PRICE TARGET TO 4200 (5600) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC RAISES ANGLO PACIFIC GROUP PRICE TARGET TO 220 (200) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES ANTOFAGASTA PRICE TARGET TO 1150 (1000) PENCE - 'UNDERPERFORM' - RBC RAISES GLENCORE PRICE TARGET TO 450 (400) PENCE - 'OUTPERFORM' - RPT/RBC CUTS BHP GROUP TO 'SECTOR PERFORM' (OUTPERFORM) - RPT/RBC RAISES ANGLO AMERICAN TO 'OUTPERFORM' (SECTOR PERFORM) - PRICE TARGET 3450 PENCE - UBS CUTS ROYAL MAIL TO 'SELL' ('BUY') - TARGET 440 (590) PENCE - UBS RAISES FERGUSON PRICE TARGET TO 12250 (11300) PENCE - 'BUY'



