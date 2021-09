Das Open Interest an den Gold-Futures-Märkten ist am Dienstag zum dritten Mal in Folge gesunken, diesmal um rund 5,2.000 Kontrakte, wenn man die vorläufigen Daten der CME Group berücksichtigt. Andererseits machte das Volumen zwei Tagesrückgänge in Folge wett und stieg um rund 84,6.000 Kontrakte an. Gold könnte auf 1.700 $ und darunter zurückfallen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...