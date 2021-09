Eine überbordende Bürokratie und zu hohe Steuerlast sind für die meisten kleinen und mittleren Unternehmen die größten Kritikpunkte am gegenwärtigen Steuersystem. Die Komplexität der Abgaben hemmt nicht nur Investitionen, sondern auch Innovationen und die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen. Mit einer digitalen Verwaltung und einer Verschlankung des Steuersystems könnte der Gesetzgeber hier effektiv entgegenwirken und den Mittelstand entlasten.Von Carsten PeterSteuern sind einer der wichtigsten Faktoren für die Wettbewerbsfähigkeit eines Wirtschaftsstandorts. Dabei kommt es sowohl auf die Höhe und Art der Steuer an als auch auf die Komplexität des Steuersystems. Werden die Abgaben als zu hoch, unfair oder zu bürokratisch erachtet, so sinkt auch die Attraktivität für Unternehmen, sich in der jeweiligen Wirtschaftsregion niederzulassen. Viele Mittelständler bewerten das Steuermodell in Deutschland deshalb kritisch. Laut einer Studie empfindet der Mittelstand sowohl den steuerlichen Verwaltungsaufwand als auch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...