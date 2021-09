1. Call-Optionsschein auf ASML Holding Die meisten Preisfeststellungen bei den Optionsscheinen finden an der Euwax in einem Call-Optionsschein auf den Chip-Maschinenhersteller ASML Holding statt. Während gestern hauptsächlich Verkäufer in dem Call aktiv waren, erhält unser Händler im bisherigen Handelsverlauf überwiegend Kauforders. Die ASML-Aktie legt 1,2% auf 676 Euro zu. 2. Call-Optionsschein auf Intuitive Surgical Wie zu Wochenbeginn steigen die Stuttgarter Derivateanleger in einen Call-Optionsschein ...

Den vollständigen Artikel lesen ...