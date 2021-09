Der Vulkan Cumbre Vieja, der auf der Insel La Palma der Kanaren liegt, brach am Sonntag, dem 19. September, aus und verursachte großen Schaden für den Landwirtschaftssektor. Mehr als 1.200 ha Kanarische Bananen wurden Berichten zufolge getroffen, so das Zentrum für Internationale Zusammenarbeit in Agronomischer Forschung für Entwicklung (Cirad). Bildquelle:...

Den vollständigen Artikel lesen ...