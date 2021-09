Der Chemikalienhändler Brenntag ISIN: DE000A1DAHH0 hat in den letzten 18 Monaten eine beeindruckende Performance gezeigt. Der Kurs hatte sich seit März 2020 verdreifacht. Das Allzeithoch wurde im August mit einem Kurs von 87,40 Euro markiert und seitdem geht es Stück für Stück bergab. Am Dienstag ging die Unterstützung verloren und jetzt wird es spannend was sich da entwickelt. Wie immer an der Börse gibt es zwei Varianten. Entweder das Allzeithoch ...

