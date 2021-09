Einschätzung Hypothekarzinsen Oktober 2021: Die Kapitalmarktzinsen haben insbesondere bei den kurzen Laufzeiten kräftig zugelegt und verzeichnen die höchsten Stände seit März 2019.Einschätzung Hypothekarzinsen Oktober 2021 - das Wichtigste in Kürze: Nach einem sehr starken ersten Halbjahr haben sich die Umsätze des Welthandels jüngst wieder unter das Vorkrisenniveau abgeschwächt. In den USA geht der Wirtschaftsboom aber weiter. Die Schweiz hat das Vorkrisenniveau beinahe erreicht und ist punkto Erholung damit in der europäischen Spitzengruppe.

