Sungrow präsentiert auf der Intersolar in München ein neues, modulares Batteriespeichersystem mit kleinem Packmaß, das sich mit wenigen Handgriffen installieren lässt. Der Produktmanager für Hybrid- und ESS Distribution, Andrea Polini, wird das Gerät am 6. und 7. Oktober persönlich vorstellen und über die neuesten Entwicklungen sprechen.Die ersten Geräte Ihres neuen Batteriespeichers treffen in diesen Tagen in Deutschland ein. Ihre Partner und die Installateure konnten das Gerät also noch nicht sehen oder ausprobieren. Was können Sie erwarten? Andrea Polini, Produktmanager für Hybrid- und ESS ...

