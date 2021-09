Bis Ende August summiert sich der Brutto-Zubau der Photovoltaik-Anlagen in diesem Jahr auf gut 3,6 Gigawatt. Im Oktober gibt es eine weitere Absenkung der Solarförderung um 1,4 Prozent.Seit nunmehr drei Monaten bewegt sich der Photovoltaik-Zubau in Deutschland konstant um die Marke von 430 Megawatt. Die Bundesnetzagentur veröffentlichte am Donnerstag für August eine neu gemeldete Photovoltaik-Leistung von 434,5 Megawatt - knapp ein Megawatt mehr als der Brutto-Zubau im Juli betrug. Zwischen Januar und August 2021 sind damit Photovoltaik-Anlagen mit einer Gesamtleistung von 3617,6 Megawatt hierzulande ...

