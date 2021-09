"China wird den Yuan-Wechselkurs weiterhin flexibel halten", erklärte die Staatliche Devisenbehörde (SAFE), Chinas Devisenaufsichtsbehörde, am Donnerstag. Wichtige Zitate Chinas ausstehende Auslandsschulden 2,68 Billionen USD per Ende Juni ggü. 2,53 Billionen USD per Ende März. Chinas ausstehende kurzfristige Auslandsschulden beliefen sich Ende Juni ...

Den vollständigen Artikel lesen ...