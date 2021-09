Die HVPI-Inflation in Deutschland stieg im September auf 4% - EUR/USD bleibt in der Nähe der Marke von 1,1575 gedrückt. - Laut der am Donnerstag von Destatist veröffentlichten vorläufigen Schätzung blieb die am VPI gemessene Verbraucherinflation in Deutschland im September den zweiten Monat in Folge unverändert, während die Markterwartungen von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...