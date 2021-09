Die China Evergrande Group hat die Kuponzahlung an einige ihrer Offshore-Anleihegläubiger verpasst, berichtet Reuters unter Berufung auf zwei mit der Angelegenheit vertraute Personen gegenüber Reuters, Die Zinszahlung war bis Ende Mittwoch New Yorker Zeit fällig, fügten die Quellen hinzu. Wichtige Details "Das in Geldnot geratene Unternehmen sollte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...