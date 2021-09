Die wichtigsten Indikatoren deuteten an, dass die vierte Pandemie-Welle weiter abflacht.Bern - Die Zahlen der Neuinfektionen und der Spitaleinweisungen in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein sind in der letzten Woche im Vergleich zur Vorwoche gesunken. Am Donnerstag wurden dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) innerhalb von 24 Stunden 1140 neue Coronavirus-Ansteckungen gemeldet. Die wichtigsten Indikatoren deuteten an, dass die vierte Pandemie-Welle weiter abflacht.

