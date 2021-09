Der zu vielen Währungen aufwertende US-Dollar lastet schon seit einiger Zeit auf dem Euro und anderen Währungen.Frankfurt - Der Euro ist am Donnerstag unter die Marke von 1,16 US-Dollar gefallen. Am Nachmittag kostete die europäische Gemeinschaftswährung 1,1593 Dollar. Mit zeitweise 1,1568 Dollar war sie am Mittag gar auf den niedrigsten Stand seit Juli 2020 gefallen. Zum Schweizer Franken hielt sich die US-Währung mit 0,9326 Franken über der 0,93er-Marke, büsste aber seit Mittag etwas an Terrain ein.

Den vollständigen Artikel lesen ...