Die Post führt entsprechende Verhandlungen mit der Liechtensteinischen Regierung, wie sie am Donnerstag mitteilt.Bern - Die Schweizerische Post will ihre Beteiligung von 25 Prozent an der Liechtensteinischen Post veräussern. Sie will damit auch Kapital für künftige Investitionen im eigenen Kerngeschäft schaffen. Die Post führt entsprechende Verhandlungen mit der Liechtensteinischen Regierung, wie sie am Donnerstag mitteilte. Die beiden Parteien hätten eine Absichtserklärung unterzeichnet.

