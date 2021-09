Berlin - Alice Weidel und Tino Chrupalla sind als Vorsitzende der AfD-Bundestagsfraktion gewählt worden. Das teilten sie am Donnerstagabend mit.



"Wir wurden mit zwei Dritteln der abgegebenen Stimmen gewählt", sagte Chrupalla. Zudem sei Alexander Gauland zum Ehren-Fraktionsvorsitzenden gewählt worden. Auf die Frage, ob sie auch angesichts der Zahl an Nein-Stimmen mit dem Abstimmungsergebnis zufrieden sei, sagte Weidel: "Das sind Abstimmungsergebnisse, die man akzeptieren muss. Das liegt auch an der Zusammensetzung der Fraktion und damit müssen wir jetzt arbeiten."



Man wolle so weiterarbeiten wie bisher und müsse die strategische Ausrichtung beraten, sollte die CDU in die Opposition gehen.

