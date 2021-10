Bereits 2020 wurde beobachtet, dass die Effizienz der Hafenanläufe während der ersten Hälfte von 2021 weiter abnimmt. Die durchschnittliche Zeit, die in dem Hafen von Containerschiffen zugebracht wird, ist um 11% gestiegen. Die Seite Sea-Intelligence gibt an, dass die globale Nachfrage in der ersten Hälfte von 2021 gemäß Container Trade Statistics (CTS) um 5,5%...

Den vollständigen Artikel lesen ...