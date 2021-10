Wiesbaden - Die Einzelhandelsunternehmen in Deutschland haben im August 1,1 Prozent mehr umgesetzt als im Vormonat. Im Vergleich zum Vorkrisenmonat Februar 2020 war der Einzelhandelsumsatz real 6,0 Prozent höher, teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) am Freitag mit.



Gegenüber dem Vorjahresmonat stieg der Umsatz im August real um 0,4 Prozent und nominal um 2,3 Prozent. Der Einzelhandel mit Lebensmitteln, Getränken und Tabakwaren setzte im August kalender- und saisonbereinigt real 3,4 Prozent weniger um als im Juli und lag 5,0 Prozent unter dem Vorkrisenniveau des Februars 2020. Der Umsatz der Supermärkte, SB-Warenhäuser und Verbrauchermärkte sank gegenüber dem Vormonat um 2,8 Prozent und lag 4,2 Prozent unter dem Vorkrisenniveau. Der Facheinzelhandel mit Lebensmitteln (zum Beispiel mit Obst und Gemüse, Fleisch, Backwaren oder Getränken) setzte 1,5 Prozent mehr als im Vormonat und 0,8 Prozent weniger als im Vorkrisenmonat Februar 2020 um.



Der Einzelhandel mit Nicht-Lebensmitteln erlebte im August 2021 dagegen einen Umsatzanstieg. Hier waren die realen Umsätze kalender- und saisonbereinigt 4,9 Prozent höher als im Vormonat und lagen sogar 12,2 Prozent über dem Vorkrisenniveau. Der Handel mit Textilien, Bekleidung, Schuhen und Lederwaren verzeichnete ein Umsatzplus von 3,9 Prozent gegenüber Juli und liegt nach einem deutlichen Rückgang im Vormonat nun wieder leicht über dem Vorkrisenniveau (0,6 Prozent). Im Einzelhandel mit Waren verschiedener Art (zum Beispiel Waren- und Kaufhäuser) stieg der Umsatz um 6,3 Prozent gegenüber dem Vormonat und liegt damit sogar 6,7 Prozent über dem Vorkrisenniveau.



Der Umsatz im Handel mit Einrichtungsgegenständen, Haushaltsgeräten und Baubedarf war 1,6 Prozent höher als im Juli 2021 und 8,6 Prozent höher als im Februar 2020. Der Internet- und Versandhandel verzeichnete ein reales, kalender- und saisonbereinigtes Umsatzplus von 9,0 Prozent im Vergleich zum Vormonat. Mit 29,8 Prozent liegen die Umsätze in dieser Branche weiterhin deutlich über dem Vorkrisenniveau.

