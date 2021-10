Mit dem ehemaligen UBS-Banker Lehmann stösst ein Fachmann für Risikomanagement in den Verwaltungsrat der Credit Suisse.Zürich - Die Aktionäre der Credit Suisse haben den Verwaltungsrat um zwei Personen erweitert. Sie wählten am Freitag an einer ausserordentlichen Generalversammlung wie beantragt Axel Lehmann und Juan Colombas mit grosser Mehrheit in das Gremium. Lehmann wurde von den Aktionären mit einem Anteil von 98,9 Prozent der Stimmen gewählt, wie die Credit Suisse am Freitag mitteilte.

Den vollständigen Artikel lesen ...