Schwache Vorgaben der internationalen Leitbörsen drückten den EuroStoxx 50 am Vormittag um 0,69 Prozent auf 4020,13 Punkte.Paris - Die europäischen Aktienmärkte haben am Freitag nachgegeben. Schwache Vorgaben der internationalen Leitbörsen drückten den EuroStoxx 50 am Vormittag um 0,69 Prozent auf 4020,13 Punkte. Auch an den grossen Länderbörsen ging es nach unten. In Paris sank der Cac 40 um 0,63 Prozent auf 6478,62 Punkte. Der FTSE 100 büsste in London 0,91 Prozent auf 7021,96 Punkte ein.

