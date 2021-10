Am Dienstag startete die mittlerweile 21. Staffel der ZDF-Vorabendserie "Rosenheim Cops" mit insgesamt 26 neuen Folgen. Bei den zahlreichen Fans genießt die Krimireihe längst Kultstatus, und im kommenden Jahr feiert das Team um die beiden (aktuellen) Kommissare Stadler und Hansen, Polizeihauptmeister Michi Mohr und die gute Seele Frau Stockl, den 20. Geburtstag und die 500. Folge. Frau Stockl, gespielt von Marisa Burger, eröffnet die Handlung zumeist mit dem legendären "Herr (Name des diensthabenden Kommissars), es gabat a Leich!", was übersetzt so viel wie "es gibt eine(n) Tote(n)" bedeutet. Mindestens genauso legendär war der 2020 verstorbene Joseph Hannesschläger in seiner Rolle als Kommissar Korbinian Hofer, der bei seinen Ermittlungen gerne ein vielsagendes "Ja da schau her!" einfließen ließ. Und ein ebensolches entfuhr mir bei Bekanntgabe der Wahlergebnisse am späten Sonntagabend. Knapper geht ja wohl nicht, vor allem im Bund, aber auch in meiner Heimatstadt Berlin. ...

