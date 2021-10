Gold hat sich von den Tiefstständen erholt, da sich die Marktstimmung verbessert hat - Der Confluence Detector zeigt an, dass XAU/USD bei $1.748 eine wesentliche Unterstützung hat - Was runtergeht, muss auch wieder raufkommen - nachdem der Goldpreis in Richtung 1.700 $ gefallen war, erholte er sich schnell wieder und notiert zum Zeitpunkt der Erstellung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...