Köln - Am siebten Spieltag der 1. Fußball-Bundesliga hat der 1. FC Köln daheim gegen die SpVgg Greuther Fürth mit 3:1 gewonnen. Die Franken strahlten von Beginn an Spielfreude aus und gingen auch in der siebten Minute in Führung, als Tillman stark Meyerhöfer auf rechts in Szene setzte und der Angreifer mit einem Tunnel gegen Horn einnetzte.



Die Geißböcke wirkten eher blass und durch den Fürther Tatendrang überrumpelt. In der 32. Minute hatte das Kleeblatt auch die große Doppelchance auf das 2:0, doch Dudziak scheiterte gleich zweimal am Pfosten. Erst in der 43. Minute kam der FC mal gefährlich vor die Kiste, doch Modeste kam per Kopf nicht an Funk vorbei. Zur Pause führte der Gast verdient.



Nach dem Seitenwechsel berappelte sich der Gastgeber aber merklich und schaffte den Ausgleich in der 50. Minute, als Schmitz eine Kainz-Flanke am Keeper vorbeispitzelte und Andersson einschieben konnte. In der 55. Minute hatte die Baumgart-Elf die Partie auch schon gedreht, als Hector eine Ecke von Kainz zu Czichos verlängerte und der Abwehrspieler das Leder über die Linie drücken durfte. Nun wirkte eher die Leitl-Elf überfordert, in der 60. Minute rettete die Latte bei einer Unsicherheit von Funk nach Eckball. Der Aufsteiger versuchte danach die Wende, die Domstädter standen aber deutlich stabiler als in der ersten Hälfte und ließen die meisten Bemühungen einfach abprallen.



Den entscheidenden Treffer setzte in der 89. Minute Shkiri nach einem Konter, als er allein vor Funk locker per Heber in die linke Ecke traf. Damit war die Partie entschieden. Der Sieg beschert Köln in der Tabelle vorerst Platz sechs, Fürth behält die Rote Laterne.

