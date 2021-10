Der Kursanstieg seit dem Corona-Tief erfolgte in zwei Schritten. Von Kursen unter 26,00 Euro ging es schnell bis auf 52,46 Euro nach oben. Danach folgte eine ausgedehnte Seitwärtsbewegung und im nächsten Schritt schoss die Aktie bis auf 67,38 Euro in die Höhe. Seither konsolidiert die Aktie in einer breiten Spanne von etwa 10,00 Euro auf hohem Niveau. Das letzte Hoch bei 65,88 Euro war für die Aktie des Spezialchemie-Konzerns Lanxess ISIN: DE0005470405 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...