Mitte Juli hat der Kölner Motorenbauer Deutz ISIN: DE0006305006 innerhalb von neun Wochen rund 40 Prozent zugelegt. Nachdem die Aktie am 16. September ein Jahreshoch bei 8,445 Euro notiert hatte, wurde ein großer Teil der Gewinne wieder abgegeben. Jetzt kommt es darauf an, dass die charttechnische Unterstützung von den Bullen erfolgreich verteidigt werden kann. Bleiben die Bären am Ball, wird das aus Sicht der Optimisten zu unschönen Resultaten führen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...