Der Solarpark Maßbach ist nach der Anlage in Birkenfeld das zweite Photovoltaik-Projekt der EnBW in Bayern. Wegen Problemen mit dem Planungsrecht dauerte es über zehn Jahre vom ersten Aufstellungsbeschluss bis zur Fertigstellung. Die Photovoltaik-Freiflächen-Anlage setzt sich aus insgesamt zehn nah aneinandergrenzenden Flächen zusammen. Sie entstand auf 42 Hektar zuvor landwirtschaftlich intensiv genutzten Flächen. Im Frühjahr sollen auf der Fläche heimische Pflanzen gesät werden. So soll sich dort ...

