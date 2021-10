Die SwissSign Group AG ist damit zu einer eigenständigen Tochtergesellschaft des Post-Konzerns geworden. Bisher war die Post mit 17 Prozent am Schweizer Joint Venture beteiligt.Bern - Per 1. Oktober 2021 hat die Post die SwissSign Group AG übernommen. Das Unternehmen ist damit zu einer eigenständigen Tochtergesellschaft des Post-Konzerns geworden. Bisher war die Post mit 17 Prozent am Schweizer Joint Venture beteiligt. Die SwissSign Group AG bietet digitale Dienstleistungen wie die SwissID, Zertifikats- und Signaturlösungen an. Die Dienstleistungen von SwissSign stärken...

Den vollständigen Artikel lesen ...