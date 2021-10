Dr. Oliver Stolte (Alpine Trust): Marktbericht 3. Quartal 2021

01.10.2021 - Den Börsen in Europa und Asien ging im vergangenen Quartal die Puste aus und es bildeten sich breitere Seitwärtsbewegungen. In Asien lief die im zweiten Quartal begonnene Korrektur in eine Bodenbildungsphase aus.

Den Börsen fehlten neue gute Nachrichten, um aus der Sommerlethargie wieder durchzustarten. Belastend waren die massiven Einschränkungen der Privatwirtschaft in China ...

"Marktbericht 3. Quartal 2021"

