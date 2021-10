Ab dem 7. Oktober will Mercedes Benz der rein batterieelektrisch angetriebene Lkw eActros in Wörth am Rhein produzieren. Er soll vor allem im Stadtverkehr Waren verteilen. Der Elektro-Lkw soll eine Reichweite von bis zu 400 Kilometern haben. Die Reichweite hat Mercedes-Benz "intern" ermittelt. "Bis zu" bedeutet unter anderem die größere Ausstattung mit vier Batteriepaketen und eine Vorkonditionierung im Betrieb bei 20 °C Außentemperatur.Geladen wird der eActros mit einer Leistung bis zu 160 kW. ...

