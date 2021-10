Die Schweizer ICT Branche blickt weiterhin optimistisch in die nahe Zukunft des vierten Quartals 2021.Zürich - Die Schweizer ICT Branche blickt weiterhin optimistisch in die nahe Zukunft des vierten Quartals 2021. Der Gesamtwert des Swico ICT Index landet mit 117.5 Punkten zwar leicht unter den Prognosen der letzten Erhebung, insgesamt aber auf dem zweithöchsten Wert seit zweieinhalb Jahren und deutlich in der Wachstumszone. Auffällig ist, dass es auf den Podestplätzen Verschiebungen gibt: Neu...

