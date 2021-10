Der Energiespeicherfonds von Susi Partners ist der Käufer des Großspeichers, der im kommenden Jahr in Betrieb gehen soll. Abo Wind wird anschließend die Betriebsführung übernehmen.Das größte Speicherprojekt von Abo Wind befindet sich noch im Aufbau und hat bereits einen Käufer gefunden. Der 50-Megawatt-Speicher in Nordirland sei an den Energiespeicherfonds von Susi Partners verkauft worden, teilte das Wiesbadener EPC-Unternehmen am Montag mit. Die Anlage entstehe im nordirischen Kells und zusätzlich baue Abo Wind dort ein Umspannwerk zur Stromeinspeisung auf 110-Kilovolt-Stromeinspeisung. Die ...

