Die OPEC und ihre Verbündeten, die als OPEC+ bekannte Gruppe, haben sich darauf geeinigt, an der bestehenden Ölförderstrategie festzuhalten und die Fördermenge der Gruppe im November um 400.000 Barrel pro Tag (bpd) zu erhöhen, berichtete Reuters am Montag unter Berufung auf OPEC+-Quellen. Reaktion des Marktes In der ersten Reaktion schossen die Rohölpreise ...

Den vollständigen Artikel lesen ...