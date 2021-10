Die wichtigsten Indizes an der Wall Street starteten mit einem Rücksetzer in die neue Woche - Energieaktien steigen aufgrund steigender Energiepreise weiter an - Technologieaktien notieren nach der Eröffnungsglocke tief im Minus. Die wichtigsten Aktienindizes eröffneten am Montag unter dem Druck großer Verluste bei den wichtigsten Technologiewerten ...

