Der EUR/NOK wird jetzt knapp unter 10,00 gehandelt und der USD/NOK notiert bei 8,60. Die Ökonomen von Nordea sind der Ansicht, dass beide Paare vorerst die Talsohle erreicht haben. Wichtige Zitate "Die am Freitag auf der Agenda stehenden US-Nonfarm Payrolls sind die wichtigste Zahl in dieser Woche. Ein Beschäftigungsaufbau in der Größenordnung von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...