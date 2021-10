Einstimmig hat der Verbandsausschuss des Rheinischen Landwirtschafts-Verbandes (RLV) Präsident Bernhard Conzen am 4. oktober wiedergewählt. Der Landwirt aus Gangelt im Kreis Heinsberg, der seit 2014 an der Spitze des RLV steht, tritt damit seine dritte Amtsperiode an. Foto © RLV Erich Gussen und Paul Christian Küskens als Vizepräsidenten einstimmig wiedergewählt...

