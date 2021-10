Der in der Toskana, in Rada, in Chianti, angebaute Kürbis, der 1.226 kg wiegt, ist nun der größte Kürbis der Welt. Das Gemüse wird seinen Platz in den Guinness-Weltrekorden bekommen und den vorhergehenden Rekord, der in Belgien aufgestellt wurde, um mehr als 35 kg übertreffen. Bildquelle: Shutterstock.com Die Veranstaltung "Festa dello Zuccone", die...

