Manchmal hilft auch die Charttechnik nicht, um den Kurs nach oben zu treiben. So war das im September bei Fresenius Medical Care Aktie ISIN: DE0005785802. Mit dem Hebel-Zertifikat gab es einen Gewinn von 30 Prozent, der aber nach ein paar Tagen wieder verfrühstückt war. In unserem Artikel vom 20. September hatten wir unter anderem geschrieben: "Gelingt es in den kommenden Tagen nachhaltig die 60-Euro-Marke zu überwinden, wäre ein Anstieg in Richtung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...