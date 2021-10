Im August 2021 zählte das Bundesamt für Statistik 4,16 Millionen Logiernächte. Das sind 27 Prozent oder fast 1 Million mehr wie in der Vorjahresperiode.Neuenburg - Die Schweizer Hotels waren im August 2021 deutlich besser ausgebucht als im Vorjahresmonat. Langsam nähern sich die Übernachtungszahlen auch wieder dem Vorkrisenniveau an. Im August 2021 zählte das Bundesamt für Statistik (BFS) 4,16 Millionen Logiernächte. Das sind 27 Prozent oder fast 1 Million mehr wie in der Vorjahresperiode, als vor allem der internationale Tourismus wegen der...

