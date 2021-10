Die australische Handelsbilanz für August belief sich auf 15077 Mio. gegenüber 10650 Mio. in der Prognose und 12117 Mio. in der Vorabschätzung. Die Details deuten darauf hin, dass die Exporte auf 4% zurückgingen, während die Importe im genannten Monat auf -1,0% fielen, verglichen mit +5,0% bzw. +3,0% in der Vorwoche. Es ist erwähnenswert, dass die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...