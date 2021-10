Der britische Premierminister Boris Johnson äußerte sich in seiner Rede am Dienstag versöhnlich: "Wir haben zuverlässige Lieferketten für Weihnachten." Weitere Kommentare "Es gibt weltweit einen Mangel an Lastwagenfahrern". "Es wird Schwierigkeiten geben, wenn die Wirtschaft erwacht". "Wir wollen, dass die Löhne steigen und die Produktivität wächst. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...