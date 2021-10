Berlin - Die CSU-Bundestagsabgeordnete und Innenausschuss-Vorsitzende Andrea Lindholz verlangt, Abschiebungen nach Afghanistan so schnell wie möglich wieder aufzunehmen. "Wir dürfen nicht hinter die bestehende Rechtslage zurückfallen", sagte sie dem TV-Sender "Bild".



Abschiebungen nach Afghanistan müssten wieder möglich sein, "sobald es wieder möglich ist, sobald sich die Lage dort stabilisiert". Das müsse "in den nächsten Monaten, nicht in den nächsten Jahren" der Fall sein. Lindholz sagte zugleich mit Blick auf die Sondierungsgespräche der Union mit Grünen und FDP, es dürfe keine "pauschalen Aufenthaltstitel" geben, "nur weil jemand schon seit Jahren schon hier ist".

