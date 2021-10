Verkauf des Multifamily-Apartmentkomplex «The View at Belterra» in Austin, Texas, mit seinen luxuriösen 233 Wohnungen und einem Investitionsvolumen von rund USD 50 Millionen.Zürich - Im September 2019 startete der Bau des Multifamily-Apartmentprojekts «The View at Belterra» in Austin, Texas, mit seinen luxuriösen 233 Wohnungen und einem Investitionsvolumen von rund USD 50 Millionen. Nach nur 2 Jahren schliesst ACRON das Projekt nun früher als geplant mit dem Verkauf ab. Für ihre Kunden realisierte ACRON dabei fast eine Verdoppelung des Kapitals...

