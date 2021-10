Die wichtigsten Indizes an der Wall Street notieren am Dienstag im positiven Bereich - Energieaktien verbuchen aufgrund steigender Rohölpreise starke Gewinne - Die Anleger warten auf den ISM-Bericht für den Dienstleistungssektor per Berichtsmonat September - Nachdem die wichtigsten Aktienindizes in den USA am Montag starke Verluste erlitten hatten, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...