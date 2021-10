Großbritannien hält sich nicht an seine Verpflichtungen in Bezug auf die Fischerei im Rahmen des Brexit-Abkommens, sagte der französische Premierminister Jean Castex am Dienstag, wie Reuters berichtet. "Das Verhalten Großbritanniens kann nicht toleriert werden", fügte Castex hinzu. Reaktion des Marktes Diese Äußerungen wirken sich anscheinend nicht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...