Die US-Handelsbilanz für Waren und Dienstleistungen belief sich im August auf -73,3 Mrd. USD - Der US Dollar Index pendelt weiterhin in einer engen Spanne unter 94,00 - Das Defizit im Waren- und Dienstleistungsverkehr der USA stieg im August um 2,9 Mrd. USD auf -73,3 Mrd. USD gegenüber 70,3 Mrd. USD im Juli, wie das US Census Bureau am Dienstag ...

