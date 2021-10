Kanadas Außenhandelsüberschuss hat sich im August stärker als erwartet ausgeweitet - Das Währungspaar USD/CAD bewegt sich weiterhin seitwärts knapp unter 1,2600 - Der kanadische Überschuss im Warenhandel mit der Welt stieg im August auf 1,94 Mrd. C$ von 736 Mio. C$ im Juli, wie aus den am Dienstag von Statistics Canada veröffentlichten Monatsdaten ...

