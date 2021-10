Flensburg - Die Zahl der Neuzulassungen von Elektro-Pkw ist im September deutlich angestiegen. Ihr Anteil an allen Registrierungen legte auf 17,1 Prozent zu, teilte das Kraftfahrt-Bundesamts (KBA) am Dienstag mit.



Der Zuwachs lag bei 58,8 Prozent. Bei Plug-in-Hybride gab es ein Plus von 13,5 Prozent. Damit betrug der Hybridanteil 30,5 Prozent (+11,3 Prozent). Die Neuzulassungen der Benziner gingen gegenüber dem Vorjahr um 41,4 Prozent zurück, ihr Anteil betrug nur noch 35,9 Prozent.



15,9 Prozent der Neuwagen waren mit einem Dieselantrieb ausgestattet (-53,9 Prozent). Es kamen 906 Flüssiggas-Pkw (0,5 Prozent/+12,0 Prozent) und 190 Erdgas-Pkw (0,1/-68,6 Prozent) zur Zulassung. Die Gesamtzahl ist im September zurückgegangen. Demnach wurden 196.972 Pkw neu zugelassen.



Das entspricht einem Minus von 25,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de