Der EuroStoxx 50 schliesst mit einem Aufschlag von 1,73 Prozent auf 4065,43 Punkte.Paris / London - Europas Aktienmärkte haben am Dienstag kräftig zugelegt und ihre Vortagesverluste mehr als wettgemacht. Unterstützung kam vor allem aus den USA. Dort setzten die Börsen zum Handelsstart am Nachmittag zur Erholung an und zogen dank überraschend starker Stimmungsdaten aus dem Dienstleistungsgewerbe rasch weiter hoch. «Die Wende heute dürfte allerdings kaum zu einer nachhaltigen...

Den vollständigen Artikel lesen ...