Die Privatbank verwendet die cloudbasierten Kernbanken- und Business Process as a Service (BPaaS)-Lösungen von Avaloq, um ihren Kunden flexible und zuverlässige Dienstleistungen anzubieten.Zürich - Avaloq gab heute die Unterzeichnung eines mehrjährigen Vertrags mit der Genfer Privatbank bekannt, der die Fortsetzung ihrer Partnerschaft in den Bereichen Kernbankensoftware und Back-Office-Betrieb vorsieht. Dank der Technologie von Avaloq tritt die S.P. Hinduja Banque Privée nun in den Open-Banking-Sektor ein. Die S.P. Hinduja Banque Privée ist seit 2015 Teil der Avaloq Community.

Den vollständigen Artikel lesen ...