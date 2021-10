Piya Sachdeva (Schroders): Auf Glück anstatt auf das BIP konzentrieren?

04.10.2021 -

Bewusst Dankbarkeit zu empfinden - das hat mir während der Covid-19-Lockdowns sehr geholfen. Jeden Tag schrieb ich drei Dinge auf, für die ich in meinem Leben dankbar war. Das half mir dabei, mich an Dinge zu erinnern, die mich glücklich machen.

Neulich habe ich dieses Tagebuch wieder gefunden. Beim Durchlesen wurde mir klar, dass man das, was einen am glücklichsten macht, nicht mit Geld kaufen kann.

Dies widerspricht allem, was mir in meiner Laufbahn als Volkswirtin beigebracht wurde, wonach das Bruttoinlandsprodukt (BIP) als monetärer Wert einer Volkswirtschaft das wichtigste Maß für die gesellschaftliche Leistung ist. Es sollten meine materiellen Besitztümer sein, an denen ich mein Glück messen kann.

Natürlich bin ich nicht die erste Person, die darüber nachdenkt. Vor etwa zehn Jahren veröffentlichte Nobelpreisträger Joseph Stiglitz einen Bericht mit dem Titel Mismeasuring Our Lives: Why GDP Doesn't Add Up. Grundgedanke des Berichts ist es, das BIP durch Wohlergehen zu ersetzen. Im Rahmen der Initiative Beyond GDP findet diese Idee zunehmend Anklang.

Die Idee, das Wohlbefinden als Maß für die gesellschaftliche Leistung zu verwenden, geht mit einer steigenden Anzahl von Investor*innen einher, die soziale Faktoren bei ihrer Entscheidungsfindung berücksichtigen. Und herausfinden, was die Gesellschaft glücklich macht, hilft uns, die Risiken für die Weltwirtschaft durch das "S" in ESG zu identifizieren.

Das Pro-Kopf-BIP steht in einem engen Zusammenhang mit der nationalen Zufriedenheit, was 56 % der Unterschiede zwischen den Ländern erklärt.

Aber je reicher jemand ist, desto kleiner ist das zusätzliche Glück für diese Person, wenn sie noch reicher wird. Das Glück stagniert, wenn das durchschnittliche Einkommen in der Gesellschaft 70.000 US-Dollar erreicht.

Die Form der Beziehung zwischen Glück und Einkommen ist aus zwei Gründen von Bedeutung. Erstens spricht dies im breiteren Kontext der Ungleichheit für eine Umverteilungspolitik. Zweitens gibt es für reiche Länder möglicherweise bessere Wege für die Gesellschaft, ihr Glück zu steigern, als mehr Wirtschaftswachstum anzustreben.

Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) hat als eine der ersten internationalen Organisationen international vergleichbare Maßstäbe des Wohlergehens in ihrem Better Life Index zusammengefasst ...

Die hierin geäußerten Ansichten und Meinungen stammen von der Autorin und stellen nicht notwendigerweise die in anderen Mitteilungen, Strategien oder Fonds von Schroders oder anderen Marktteilnehmern ausgedrückten oder aufgeführten Ansichten dar.

